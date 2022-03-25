Politika

Rusya’dan Ukrayna ile müzakere açıklaması

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Ukrayna heyeti ile ikincil konularda uzlaşmaya yakınız ancak kilit konularda ilerleme yok” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Ukrayna Rusya müzakere

HABER MERKEZİ

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına karşı ülkede ateşkes ve barış ilan edilmesi için bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri müzakerelerini sürdürüyor.

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky bu hafta boyunca heyetler arasında video konferans yöntemiyle görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Müzakerelerde kilit konularda ilerlemenin olmadığını kaydeden Medinsky, “Müzakereler Pazartesi'den Cuma'ya video konferans yoluyla tüm hafta boyunca devam etti ve yarın da devam edecek. İkincil konularda uzlaşmaya yakınız ancak kilit konularda ilerleme yok” dedi.

İlerleme sağlanamayan kilit konulardan Rusya’nın Ukrayna’dan taleplerini sıralayan Medinsky şunları konuştu:

“Ukrayna’nın tarafsız statüsüne ek olarak hayati önem taşıyan bir dizi pozisyonu sağlayan kapsamlı bir anlaşmada ısrar ediyoruz. Ukrayna’nın askerden arındırılması, Nazilerden arındırılması, Kırım’ın Rusya topraklarında tanınması ve Donbass konularında bir anlaşma yapılmasının olası olmadığını düşünüyorum.”

Ukrayna tarafının müzakereleri erteleme yönünde girişimlerinden bahseden Medinskiy, “Ukraynalı meslektaşlarımızın ne yazık ki müzakereleri uzatma arzusunu görüyoruz. Acele etmiyorlar. Zamanın kendi lehlerine çalıştığını düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv