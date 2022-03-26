Irak Parlamentosu cumhurbaşkanını seçiyor

BAĞDAT (K24)

Irak Parlamentosu Başkanlık Kurulu’nun çalışma programına göre bugün saat 11.00’de başlayacak oturumda ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilecek.

Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) adayı Reber Ahmed, KDP, Sadr Hareketi ve Siyade İttifakı tarafından oluşturulan Ulusal Kurtuluş Koalisyonu tarafından destekleniyor. Üç oluşumun sandalye sayısı parlamentodaki çoğunluğu oluşturuyor.

Ayrıca 17 sandalyesi bulunan Halk Adına Koalisyonu’ da bugünkü oturuma katılacağını açıkladı.

Şii İttifakı Çerçevesi’nin bazı bileşenleri Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise oturuma katılmayacaklarını duyurdu.

Yasaya göre cumhurbaşkanı seçiminin yapılabilmesi için 329 sandalyeli parlamentoda en az 220 üyenin hazır bulunması gerekiyor.

Yine yasaya göre seçilen cumhurbaşkanı, parlamentodaki çoğunluğa sahip oluşuma (Ulusal Kurtuluş Koalisyonu) hükümeti kurma görevini veriyor.

23 Mart’ta oluşumu ilan edilen Ulusal Kurtuluş Koalisyonu, cumhurbaşkanı adayının Reber Ahmed, başbakan adayının ise Muhammed Cafer Muhammed Bakır el-Sadr olduğunu açıklamıştı.

Irak Cumhurbaşkanlığı için 40 kişi adaylığını koymuştu.