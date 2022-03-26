Politika

Zelenskiy: Müzakerelerde şartlar adil olmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile yapılacak müzakerelerde ülkesinin egemenliğinin garanti edilmesi ve toprak bütünlüğünün temin edilmesi gerektiğini kaydederek, "Yani şartlar adil olmalı" dedi.
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dünya Ukrayna Rusya Volodimir Zelenskiy Müzakere

HABER MERKEZİ

Video mesajında, Rus ordusunu büyük kayıplara uğratan Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Donbas, Kharkiv ve Kiev'de düşman saldırılarına karşı mücadele etmeye devam ettiğini belirten Zelenskiy, “Savunucularımız Rusya'nın saldırılarını püskürterek, Rus yönetimini, basit ve mantıklı düşünce olan, konuşmanın gerekli olduğuna yönlendiriyor” dedi

“Vakit kaybetmek için değil, acilen anlamlı, dürüst ve sonuç için konuşulmalı” diyen Zelenskiy, Rusya ile görüşmenin "ciddi" olması gerektiğini dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Daha şimdiden 16 bin Rus askeri öldü. Ne için? Bu kime ne veriyor? Konuşma ciddi olmalı. Ukrayna'nın egemenliği garanti altına alınmalı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanmalı. Yani şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek" şeklinde konuştu.

 

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