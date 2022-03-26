Rusya: Ukrayna’daki askeri yerleri yüksek hassasiyetli füzelerle vurduk

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Konaşenkov yaptığı açıklamada, dün denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli seyir füzesi Kalibr ile Jitomir bölgesindeki Velikiye Korovnitsı yerleşim birimindeki Ukrayna ordusuna ait cephaneyi imha ettiklerini ifade etti.

Sözcü Konaşenkov, “Yüksek hassasiyetli seyir füzesi Oniks ile Mıkolayiv yakınlarında Ukrayna’nın güneyinde Ukrayna askeri birliklerine akaryakıt sağlayan bir yakıt üssünü yok ettik” ifadelerini kullandı.

Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna savaş uçağı ve insansız hava araçlarını vurduğu bilgisini de paylaşan Konaşenkov, “Vişnevoe yerleşim birimi üzerinde 2 Su-25 ve 1 Su-24 model uçak ile 6 insansız hava aracı vuruldu. Bunun dışında bir Toçka-U füze sistemi Vasilyevka yerleşim biriminde imha edildi” diye konuştu.

Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 267 insansız hava aracı, 207 hava savunma sistemi, 1618 tank ve zırhlı araç, 166 çok namlulu roketatar, 662 obüs ve havan topu, 1453 özel askeri aracın yok edildiğini ifade etti.

UKRAYNA: RUS ORDUSU 117 UÇAK, 127 HELİKOPTER VE 575 TANKINI KAYBETTİ

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-26 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 16 bin 400 asker öldürüldü, Ruslara ait 117 uçak, 127 helikopter, 575 tank, 1640 zırhlı araç, 293 top, 91 roketatar sistemi ve 51 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1131 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 73 yakıt aracı ve 56 insansız hava aracını da kaybetti.