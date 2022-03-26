Başbakan Mesrur Barzani, Ras Al Khaimah Emiri’yle görüştü

DUBAİ (K24)

Küresel Enerji Forumu ve 2022 Dünya Hükümeti Zirvesi’ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Başbakan Mesrur Barzani, BAE'nin yedi emirliğinden biri olan Ras Al Khaimah Emirliği lideri Şeyh Suad bin Saqr’la bir görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan, Kürdistan bayrağıyla karşılandı.

Sanayi açısından önemli bir bölge olarak öne çıkan Ras Al Khaimah, özellikle inşaat malzemeleri konusunda biliniyor.

Başbakan Mesrur Barzani’nin, zirve kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.