Viyan Sabri: Irak Parlamentosu’ndaki oturum tüm tarafların sorumluluğunda

BAĞDAT (K24)

Irak Parlamentosu Başkanlık Kurulu’nun çalışma programına göre bugün saat 11.00’de başlayacak oturumda ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilecek.

Konuyla ilgili K24’e konuşan Viyan Sabri, “Irak Parlamentosu’ndaki bugünkü oturum önemli. Tüm taraflar sorumluluk almalı. Irak Federal Mahkemesinin kararına göre yasama sürecinin tamamlanması için oturumda 220 milletvekilinin hazır bulunması gerekir” dedi.

Sabri, oturumun gerçekleşmesi için tüm taraflarla çaba içerisinde olduklarını dile getirdi.

“Bir koalisyonumuz (Ulusal Kurtuluş Koalisyonu) var ve koalisyona bağlı milletvekilleri parlamentoda” diyen Sabri, oturuma diğer partilerin de katılmasını beklediklerini ifade etti.

Irak Parlamentosu KDP Fraksiyonu Başkanı Viyan Sabri, “Bu oturum tarihi bir sorumluluktadır ve Irak hükümetinin yeni kabinesinin göreve başlamasıyla bağlantılıdır. Oturuma katılım tüm tarafların sorumluluğundadır, Irak halkı bunu bekliyor” diye konuştu.

Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) adayı Reber Ahmed, KDP, Sadr Hareketi ve Siyade İttifakı tarafından oluşturulan Ulusal Kurtuluş Koalisyonu tarafından destekleniyor. Üç oluşumun sandalye sayısı parlamentodaki çoğunluğu oluşturuyor.

Ayrıca 17 sandalyesi bulunan Halk Adına Koalisyonu’ da bugünkü oturuma katılacağını açıkladı.

Şii İttifakı Çerçevesi’nin bazı bileşenleri Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise oturuma katılmayacaklarını duyurdu.

Yasaya göre cumhurbaşkanı seçiminin yapılabilmesi için 329 sandalyeli parlamentoda en az 220 üyenin hazır bulunması gerekiyor.

Yine yasaya göre seçilen cumhurbaşkanı, parlamentodaki çoğunluğa sahip oluşuma (Ulusal Kurtuluş Koalisyonu) hükümeti kurma görevini veriyor.

23 Mart’ta oluşumu ilan edilen Ulusal Kurtuluş Koalisyonu, cumhurbaşkanı adayının Reber Ahmed, başbakan adayının ise Muhammed Cafer Muhammed Bakır el-Sadr olduğunu açıklamıştı.

Irak Cumhurbaşkanlığı için 40 kişi adaylığını koymuştu.