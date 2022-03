Biden Polonya’da: ABD ve Ukraynalı yetkililerden üst düzey toplantı

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'nın başkenti Varşova'ya bugün resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Biden, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yla bugün yapacağı görüşme öncesi başkentte Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'la görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lyod Austin'in de katıldığı söz konusu toplantı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından bu yana iki ülke arasında yapılan en üst düzey görüşme oldu.

Öte yandan görüşmeyle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, iki ülkenin ilk kez 2+2 formatında bir araya geldiğini belirterek, Ukrayna heyetinin Biden'ın düzenleyeceği basın toplantısına katılacağını da aktardı.

BEYAZ SARAY: ÖZGÜR DÜNYAYA UKRAYNA'YI DESTEKLEME ÇAĞRISI YAPILACAK

Beyaz Saray da Biden'ın bugünkü Varşova ziyaretinde dünyaya "Ukrayna halkına destek çağrısı yapacağı" yönünde açıklama yayınladı.

Açıklamaya göre, "Biden özgür dünyaya Ukrayna halkını destekleme çabalarında birleşme" çağrısı yapmaya hazırlanırken aynı zamanda "Rusya'yı acımasız savaşından sorumlu tutma ve demokratik ilkelere dayanan bir geleceği savunma çabalarından da bahsedeceği" belirtildi.

ABD Başkanı Biden'ın bugün Varşova'da Ukraynalı mültecilerle de bir araya gelmesinin planlandığı da açıklamada yer aldı.

Biden, 24 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO zirvesinin yanı sıra diplomatik temaslarda bulunmasının ardından dün Polonya-Ukrayna sınırına yakın bir bölgeyi ziyaret etmişti.

Polonya'nın Ukrayna sınırına 80 kilometre mesafedeki Rzeszow'a giden Biden, Varşova'da ise bugün Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya gelecek.

For the 1st time, meeting in 2+2 format. With @DmytroKuleba we discuss current issues & cooperation in political & defense directions between 🇺🇦-🇺🇸 with @SecDef & @SecBlinken.

In the evening we’ll also be present at @POTUS speech on the russian war against Ukraine.

Details later. pic.twitter.com/APFcVMxUz1