Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’da son durum

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı günlük Covid-19 verilerini açıkladı.

Buna göre, Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte sadece 29 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada son 24 saatte can kaybının yaşanmadığı da belirtildi.

Ayrıca son 24 saatte 3 bin 285 Covid-19 testi yapıldı.

Bu açıklamaya göre, Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 435 bin 979 kişi coronavirüse yakalandı, 7 bin 428 kişi hayatını kaybetti, 427 bin 455 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.