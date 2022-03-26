Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’da son durum

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 29 yeni vaka tespit edildi.
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kürdistan coronavirüs salgın vaka

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı günlük Covid-19 verilerini açıkladı.

Buna göre, Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte sadece 29 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.  

Açıklamada son 24 saatte can kaybının yaşanmadığı da belirtildi.

Ayrıca son 24 saatte 3 bin 285 Covid-19 testi yapıldı. 

Bu açıklamaya göre, Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 435 bin 979 kişi coronavirüse yakalandı, 7 bin 428 kişi hayatını kaybetti, 427 bin 455 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

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