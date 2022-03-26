Politika

Rusya Lviv kentini güdümlü füzelerle vurdu

Ukrayna'nın Lviv kenti yakınında bulunan yakıt deposunun 2 güdümlü füzeyle vurulması sonucu meydana gelen patlamalarda en az 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
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HABER MERKEZİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 31. gününde de çatışmalar ve bombardımanlar devam ediyor.

Ülkenin batısındaki Lviv kenti yakınlarında arka arkaya patlamalar meydana geldi.

Lviv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maksim Koziskiy, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Lviv yakınlarındaki yakıt deposuna 2 güdümlü füze saldırısı düzenlenmesi sonucu 3 büyük patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Koziskiy, "Lviv yakınlarında Kryvçisy yönünden 3 güçlü patlama oldu. Şimdi siren sesleri çalıyor, bu nedenle herkes sakin olmalı ve sığınaklarda kalmalı" ifadesini kullandı.

Art arda yaşanan patlamalar sonucunda en az 5 kişinin yaralandığını belirten Koziskiy, Rusların hava saldırısında kentte hiçbir apartmanın vurulmadığı bilgisini de verdi.

Öte yandan, Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, şehre yeni bir füze saldırısı daha yapıldığını açıkladı.

Bu arada Rusya’nın Lviv’e düzenlediği hava saldırısı öncesinde çalan uyarı sirenleri nedeniyle şehrin merkezinde açık havada verilen konser yarıda kesildi.

Opera ve Bale binası önünde düzenlenen konserde sahne alan Lviv Ulusal Müzik Akademisi Orkestrası sanatçıları, hava saldırısı alarmının ardından sığınaklara indi. Konseri izleyen yüzlerce kişi de siren seslerinin ardından meydandan ayrılarak güvenli alanlara yöneldi. Sirenlerden kısa bir süre sonra ise Lviv’de patlama sesleri yankılandı.

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