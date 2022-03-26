Türkiye’de 70 can kaybı, 13 bin 849 vaka

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Türkiye Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 70 kişi yaşamını yitirdi, 13 bin 849 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 267 bin 848 Covid-19 testi yapıldı, 17 bin 673 kişi iyileşti.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,07 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 751 bin 309 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.