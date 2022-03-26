Irak Parlamentosu Başkanı'nın İran ziyareti ertelendi
ERBİL (K24)
Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi’nin pazar günü İran'a gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret ertelendi.
Muhammed Halbusi, İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın davetlisi olarak 27 Mart Pazar günü İran'ı ziyaret edecekti.
Halbusi’nin ofisinden bugün yapılan açıklamada, pazar günü yapılması planlanan İran ziyaretinin ertelendiğini duyurdu.
Açıklamada, İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın sağlık problemleri nedeniyle ziyaretin ertelendiği belirtildi.