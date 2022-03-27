Politika

Başbakan BAE’li bakanla bir araya geldi

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri Bakanlar Kurulu İşleri Bakanı Muhammed Abdullah el-Karkavi ile bir araya geldi.
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kürdistan Mesrur Barzani BAE Dubai Muhammed Abdullah el-Karkavi

DUBAİ (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Bakanlar Kurulu İşleri Bakanı Muhammed Abdullah el-Karkavi ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, BAE Bakanlar Kurulu İşleri Bakanı Muhammed Abdullah el-Karkavi ile elektronik sistem adımları ve gençlere iş imkanları sağlamak konularını görüştüklerini söyledi.

Görüşmede yeni şirketlere destek olma konusunun da konuşulduğunu kaydeden Başbakan, karşılıklı olarak tecrübe paylaşımı ve Dubai’nin genel hizmetleri sunma tecrübesinden istifade edilmesi üzerine görüş birliğine varıldığını ifade etti.

28-29 Mart tarihlerinde Dubai’de düzenlenecek olan Küresel Enerji Forumu ve 2022 Dünya Hükümeti Zirvesi’ne katılmak üzere BAE’de bulunan Başbakan’ın BAE’li yetkililerle görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.

Söz konusu zirvede bölgesel gelişmeler ve enerji üretiminin sürekliliğinin devam ettirilmesinin konuşulması bekleniyor.

 

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