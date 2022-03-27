Diyarbakır’da 10 günlük yasak

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Valiliği, valilik ve kaymakamlıkların izni dışındaki her türlü toplantı, her türlü açık ve kapalı alan eylem/etkinliklerin (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) 10 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Diyarbakır Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları içinde kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel her türlü açık ve kapalı alan eylem/etkinlikleri (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.), diğer illerden katılımlarla birlikte, 26.03.2022 saat: 00.01'den 04.04.2022 saat:23.59'a kadar 10 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Diyarbakır coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."