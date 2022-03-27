Fuad Hüseyin: Irak, ABD ile İran arasındaki anlaşmazlıkların bedelini ödüyor

HABER MERKEZİ

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD ile İran arasındaki sorunlardan Irak topraklarının etkilendiğini ve bedeli, Irak halkının ödediğini söyledi.

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu’nda Al Monitor’a konuşan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Washington ile Tahran arasındaki anlaşmazlıklardan Irak’ın etkilendiğini ve bunun bedelini halkın ödediğini belirtti.

Erbil’e yönelik füze saldırısına değinen Hüseyin, 13 Mart’ta İran’ın Erbil’e yönelik füze saldırısının Viyana müzakereleri ve bölgedeki diğer sorunlarla ilişkisinin olduğunu ifade etti.

Saldırıyla ilgili Irak hükümetin İran’a resmi olarak rahatsızlığını ilettiğini kaydeden Hüseyin, saldırıyla ilgili özel incelemenin devam ettiğini ve incelemenin bitmesinin ardından açıklamalarının olacağını dile getirdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına değinen Hüseyin, “Irak, savaşa ve yaptırımlar karşı; çünkü ikisinden de zarar gördük. Ekonomik savaşın sonuçları tüm ülkeleri etkileyecek” dedi.