Politika

Başbakan Mesrur Barzani Şarika Emiri’yle görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri temasları kapsamında Şarika Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed bin Saqr el-Kasimi ile bir araya geldi.
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kürdistan Mesrur Barzani Şarika Ras Al Khaimah Şeyh Sultan bin Muhammed bin Saqr el-Kasimi

DUBAİ (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri temasları kapsamında Şarika Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed bin Saqr el-Kasimi ile bir araya geldi.

İkili ekonomik ilişkilerin konuşulduğu görüşmede, özellikle yatırım alanında ilişkilerin güçlendirilmesi değerlendirildi.

28-29 Mart tarihlerinde Dubai’de düzenlenecek olan Küresel Enerji Forumu ve 2022 Dünya Hükümeti Zirvesi’ne katılmak üzere BAE’de bulunan Başbakan’ın BAE’li yetkililerle görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.

Söz konusu zirvede bölgesel gelişmeler ve enerji üretiminin sürekliliğinin devam ettirilmesinin konuşulması bekleniyor.

Başbakan dün de BAE Bakanlar Kurulu İşleri Bakanı Muhammed Abdullah el-Karkavi ve Ras Al Khaimah Emiri Şeyh Saud bin Saqr ile bir araya gelmişti.

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