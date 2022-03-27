Kürdistan Bölgesi PCR testi zorunluluğunda esnekliğe gidiyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi, önümüzdeki aybaşından itibaren en az 1 doz aşı olmuş kişiler için PCR testi zorunluluğunu kaldırma kararı aldı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin web sitesinde yer alan açıklamada, 1 doz aşı olmuş kimselerden Kürdistan Bölgesi’nin havalimanları ve sınır kapılarında PCR testi istenmeyeceği bildirildi.

Irak Sivil Havacılık Kurumu’un almış olduğunu kararın Kürdistan Bölgesi’nde de uygulanacağının kaydedildiği açıklamada, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın havalimanları ve sınır kapılarında en az 1 doz aşı olmuş kimseler için PCR testi zorunluluğunun 1 Nisan’dan itibaren kaldırılacağı belirtildi.

Yeni alınan kararda, 12 yaşından büyüklerin 1 doz Johnson&Johnson aşısı veya diğer aşılardan 2 doz olması durumunda en az 72 saat önceden yapılmış PCR testinin istenmeyeceği ifade edildi.

Covid-19 vakalarındaki azalmayla birlikte tedbirlerde esnekliğe gidilirken, yeni karardan önceki uygulamaya göre, yolcuların ya en az iki doz aşılı olduklarını gösteren geçerli bir aşı kartını veya barkodlu/karekodlu ve son 48 saat içinde yaptırılmış PCR test sonucu ibraz etmesi gerekiyor.