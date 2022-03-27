Başbakan, BAE Başbakanı Al Mektum’la bir araya geldi

DUBAİ (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temasları kapsamında BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.

Görüşmede, Dubai Veliaht Prensi Hamdan bin Muhammed bin Raşid ve Dubai Emiri Yardımcısı Mektum bin Muhammed bin Raşid de yer aldı.

Irak ve bölgedeki son gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Görüşmede, BAE ile Kürdistan Bölgesi arasındaki dostluk ve işbirliğini tüm alanlarda güçlendirmeye vurgu yapıldı.

28-29 Mart tarihlerinde Dubai’de düzenlenecek olan Küresel Enerji Forumu ve 2022 Dünya Hükümeti Zirvesi’ne katılmak üzere BAE’de bulunan Başbakan, BAE’li yetkililerle görüşmelerini sürdürüyor.

Söz konusu zirvede bölgesel gelişmeler ve enerji üretiminin sürekliliğinin devam ettirilmesinin konuşulması bekleniyor.

Başbakan dün de BAE Bakanlar Kurulu İşleri Bakanı Muhammed Abdullah el-Karkavi ve Ras Al Khaimah Emiri Şeyh Saud bin Saqr ile bir araya gelmişti. Bugün ise Şarika Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed bin Saqr el-Kasimi ile bir araya geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri, 7 emirlikten oluşuyor.