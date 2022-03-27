Luhansk’tan Rusya’ya katılmak için referandum sinyali

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Rusya'nın geçen ay bağımsızlığını tanıdığı Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı iki bölgeden biri olan Luhansk'ın yetkililerinden bölgenin statüsüne ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Rus haber ajanslarında yer alan habere göre, resmi olarak sadece Rusya tarafından tanınan Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna'nın doğusunda Rusya'ya katılmayı oylamak için bir referandum düzenlenebileceğini söyledi.

Paseçnik, "Yakın bir gelecekte cumhuriyetin toprakları içinde bir referandum düzenlenebileceğini düşünüyorum" dedi.

Paseçnik, bölge halkının bu sayede anayasal hakkını kullanacağını ve Rusya'ya katılımla ilgili olarak görüşünü beyan edeceğini söyledi.

Rusya, geçen ay Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanımıştı. Rusya, bu kararın ardından 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmiş ve bir "barışı sağlama operasyonu" düzenlendiğini açıklamıştı.

UKRAYNA: RUSYA’NIN SİLAHLI SALDIRGANLIĞI SÜRÜYOR

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın "silahlı saldırganlığının kapsamlı şekilde" sürdüğünü açıkladı. Ancak, Ukrayna güçlerinin ülkenin doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki yedi saldırıyı geri püskürtmeyi başardığı ve Rus ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı aracın tahrip edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun Luhansk'ın yüzde 93'ünde, Donetsk'in ise yüzde 54'ünde kontrolü sağladığını açıklamıştı. Rus komutan Sergey Rudskoy, "Operasyonun ilk safhasının amacına bu şekilde ulaşıldı" dedi. Rus komutan Ukrayna güçlerinin çok fazla güç kaybettiğini ve artık Donbas bölgesinin "kurtuluşuna" odaklanılabileceğini söyledi.

Batı yanlısı muhaliflerin protesto gösterileri ve Ukrayna'da hükümetin devrilmesi sonrasında Rusya yanlısı bu iki bölgede 2014 yılında "halk cumhuriyetleri" ilan edilmişti.