Blinken: İran’ın asla bir nükleer silah elde etmemesi için kararlıyız

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid İsrail'de bugün ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrailli mevkidaşıyla görüşmesindeki en başlıca konulardan birinin İran olduğunu belirten Blinken, şunları söyledi:

"İran'ın asla bir nükleer silah elde etmemesi için ikimiz de kesin ve kararlıyız. Rusya'nın Ukrayna saldırıları da bunun neden bu kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Nükleer silaha veya kapasiteye sahip bir İran daha da agresif olacaktır. ABD, İran nükleer programının daha önce içinde bulunduğu ancak ABD anlaşmadan çekildiği için içinden kaçtığı kutuya geri konulması için (Viyana müzakerelerindeki) kapsamlı ortak eylem planına geri dönülmesinin en iyi yol olduğuna inanıyor."

Rusya'nın saldırıları sonucu ülkelerini terk etmek zorunda kalarak Polonya'ya kaçan Ukraynalı mültecileri ziyaret ettiğine değinen Blinken, "Ukraynalı çocukların yarısından fazlasının yerinden edildiği"ne dikkati çekti.

Blinken, 26-30 Mart'ta İsrail, Batı Şeria, Fas ve Cezayir'i kapsayan bölge ziyaretinin amacına ilişkin ise "Çünkü burası dünyada ABD'nin hayati çıkarlara ve en yakın dostlarından bazılarına sahip olduğu bir bölge" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail'in güvenliği konusundaki "sarsılmaz" kararlılığının devam edeceğini vurgulayan Blinken, "Başkan (Joe) Biden, geçtiğimiz günlerde geçen yılki Hamas ile yaşanan savaş dahil olmak üzere sayısız hayat kurtaran Demir Kubbe sistemi için 1 milyar dolar içeren fon tasarısını imzaladı" diye konuştu.

İSRAİL: DÜNYA, NÜKLEER GÜCE SAHİP BİR İRAN'I KALDIRAMAZ

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de Viyana'da İran ile devam eden nükleer müzakerelere değinerek, "Dünya, nükleer güce sahip bir İran'ı kaldıramaz. Dünya, İran Devrim Muhafızları örgütünün dünya çapında terörü yaymasını kaldıramaz" dedi.

İran ile Viyana'da bir nükleer anlaşmaya varılması konusunda ABD ile aralarında "fikir ayrılığı bulunduğuna" işaret eden Lapid, şunları söyledi:

"Nükleer anlaşma konusunda (ABD ile) aramızda fikir ayrılığı var. Ancak açık ve dürüst diyalog bizim ABD ile güçlü dostluğumuzun bir parçasıdır. İsrail ve ABD, İran'ın nükleer güç olmasını engellemek için beraber çalışmaya devam edecek.

Aynı zamanda İsrail, İran'ın nükleer programını durdurmak için gerekli olduğuna inandığı her ne olursa olsun yapacak. Ne olursa olsun. İran'ın tehditleri teorik değil. İran, İsrail'i yok etmek istiyor. Başarılı olamayacaklar. Buna izin vermeyeceğiz."