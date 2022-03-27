Başbakan Mesrur Barzani’nin ziyareti BAE medyasında

ERBİL (K24)

28-29 Mart tarihlerinde Dubai’de düzenlenecek olan Küresel Enerji Forumu ve 2022 Dünya Hükümeti Zirvesi’ne katılmak üzere BAE’de bulunan Başbakan Mesrur Barzani, BAE’li yetkililerle görüşmelerini sürdürüyor.

BAE medyası Başbakan Mesrur Barzani’nin ziyaretine yoğun ilgi gösterdi. Medyada yer alan haberlerde ziyaretin önemine vurgu yapıldı.

BAE’nin resmi haber ajansında (WAM) geçen haberde BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum’un Başbakan Mesrur Barzani’yle bir araya geldiği belirtildi.

BAE ve Irak arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için mekanizmaların ele alındığı belirtilen haberde, Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki ilişkilerin her alanda güçlendirilmesine vurgu yapıldığı ifade edildi.

Haberde Başbakan Mesrur Bazrani ve Al Mektum’un, ilişkilerin geliştirilmesinin öneminin altını çizdiği kaydedildi.

Haberde BAE ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başbakan Mesrur Barzani’nin, BAE’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne desteğinin devam etmesini umduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Görüşmede, Dubai Veliaht Prensi Hamdan bin Muhammed bin Raşid ve Dubai Emiri Yardımcısı Mektum bin Muhammed bin Raşid’in de hazır bulunduğu belirtildi.

Öte yandan “Şarqe24” adlı haber sitesinde yer alan haberde Başbakan Mesrur Barzani’nin ziyaretinin önemli olduğu vurgulandı.

Başbakan ve Şarika Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed bin Saqr el-Kasimi ile görüşmesine yer verilen haberde, el-Kasimi’nin ziyaretten duyduğu memnuniyete işaret edildi.

Şeyh Sultan bin Muhammed bin Saqr el-Kasimi’nin ofisinden yapılan açıklamada ise görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin konuşulduğu ve özellikle yatırım alanında ilişkilerin güçlendirilmesinin vurgulandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşmenin sonunda Başbakan ve Şarika Emiri’nin birbirine hediyeler takdim ettiği belirtildi.