Spor

Elazığ'da olaylı maç: 18 kırmızı kart çıktı

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup 16. haftasında lider Fırat Üniversitesi GSK ile Bismil 1936 Gençlik arasındaki maç yarıda kalırken, karşılaşmada 18 kırmızı kart gösterildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan amatör maç 18 kırmızı kart olaylar

HABER MERKEZİ

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup 16. haftasında lider Fırat Üniversitesi GSK, Bismil 1936 Gençlik ve Spor’u konuk etti.

Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da oynanan mücadele 4-1, Elazığ ekibinin üstünlüğü ile devam ederken, 88’inci dakikada saha içi bir anda karıştı ve futbolcular birbirine girdi.

Tekmelerin, yumrukların havada uçuştuğu olaylara güvenlik güçleri müdahale etti. Polis ekipleri futbolcuları ayırmak için yer yer biber gazı kullandı. Kavga, zorlukla kontrol altına alındı.

Fırat Üniversitesi GSK’dan 6 futbolcu, 1 yönetici kırmızı kart görürken, Bismil 1936 Gençlik’ten de 10 futbolcu, 1 yöneticiye kırmızı kart çıktı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv