Musk: Yeni bir sosyal medya platformu kurmayı düşünüyorum

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Musk bu açıklamayı kendisine bir Twitter kullanıcısı tarafından yöneltilen "açık kaynak algoritması olan, ifade özgürlüğünü öncelik olarak belirleyen ve propagandanın en az düzeyde olduğu" bir platform kurmak isteyip istemediği sorusuna cevap verirken yaptı.

Sosyal medyada son derece aktif olan Musk, Twitter'ın son zamanlardaki politikalarını eleştirerek platformun ifade özgürlüğü prensiplerini korumakta başarısız olarak demokrasiye zarar verdiğini savunuyordu.

Milyarder iş adamı bir önceki gün de yine Twitter üzerinden düzenlediği ankette Twitter'ın ifade özgürlüğü prensiplerine uyup uymadığını sormuş ve katılımcıların yüzde 70'ten fazlası "hayır" cevabını vermişti.

Musk anketi yayınlarken "Bu anketin sonuçları önemli olacak. Lütfen dikkatli oy verin," ifadelerini kullanmıştı.

Musk'dan önce de çok sayıda teknoloji şirketi Twitter, Facebook ve Youtube gibi platformların kendilerini ve fikirlerini engellediğini düşünen insanları cezbedecek yeni platformlar kurma girişiminde bulunmuştu.

Aralarında Donald Trump'ın kurduğu Truth Social, Gettr, Parler ve Rumble gibi girişimlerin hiçbiri ana akım sosyal medya platformları ile rekabet edebilecek noktaya gelememişti.