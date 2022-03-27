Kürtçe dersleri seçen öğrencilere 35 bin kitap bağışı

DİYARBAKIR (K24)

Eylül ayında başlayacak olan Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ortaokullarda seçmeli ders olarak Kürtçeyi seçen öğrencilere 35 bin kitap dağıtımı yapılacak.

Geçtiğimiz aylarda yapılan Kürtçe seçmeli ders kampanyasının ardından, şimdi de Kürtçe seçmeli ders tercih eden öğrencilere kitap dağımı yapmak için çalışmalar yapılıyor.

Çalışmayı yürüten Kürtçe Öğretmenler İnisiyatifi, Kürt yayınevleri, bazı kurumlar ve gönüllüler tarafından bağışlanan kitapları öğrencilere dağıtmak için hazırlık yaptıklarını belirtiyor.

Ayrıca HezKurd, Kürt Dil Platformu ve Kürt Dili ve Kültürü Ağı gibi dil kuruluşlarının da Kürtçe seçmeli ders sürecinde kitap bağışında bulunacağını açıklamıştı.

Kürtçe Öğretmenler İnisiyatifi’yle birlikte kitapların dağıtımıyla ilgilenen Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kenanê Nado, Kürtçe dersleri için kitap bağışında bulunulduğu ve bu kitapları Kürtçeyi seçen çocuklara hediye edileceğini ifade ederek, Kürt çocukların kendi anadillerini seçmelerinin bir zevk olduğunu söyledi.

K24’e konuşan Dr. Kenanê Nado, şunları söyledi:

“Kürtçe dersleri seçen öğrenciler için kitap bağış kampanyasında Kürt yayınevleri, kurumlar ve birçok hayırsever ve gönüllünün desteğiyle 35 bine yakın toplanmış. Bağışlanan kitaplar Diyarbakır'a geldi. Bu kitapları kayıt altına aldık. Kürtçe Öğretmenler İnisiyatifi ve Hezkurd ile birlikte bu kitapları paketleyip 85 okul ve 19 bin öğrenciye göndereceğiz.”

Ayrıca Kürtçe bölümünde mezun olan ancak atanamayan öğretmenler de Kürtçeye talep olduğunu ve Kürt çocuklarına Kürtçeyi ellerinden geldiğince öğretmek istediklerini belirtiyor.

Kürtçe Öğretmenler İnisiyatifi üyesi ve ataması yapılmayan Kürtçe öğretmeni Fatma Şahin, ancak kitap göndererek çocuklara Kürtçe öğrettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Fazla Kürtçe öğretmenleri ataması yapılmadığı için sınıflara girip öğrencilerimize Kürtçe öğretemiyoruz. Ama en azından okullara Kürtçe kitaplar göndererek destek olabiliyoruz. Öğrenciler bu şekilde Kürtçe öğrenebiliyorlar. Bu da bizim için sevindirici bir durum.”

Öte yandan Kürtçe öğretmenleri ve dil kurumlarının temsilcileri, Kürtçe için yapılan çalışmaların yeterli olmadığı, Kürtçe için yapılan çalışmalara devam edecekleri ve bulun için işbirliğine ihtiyaç olduğunu söylüyor.