Irak Başbakanı’ndan siyasi taraflara yeni hükümeti kurma çağrısı

ERBİl (K24)

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Ezidi Mağdurlar Yasası'nın kabulünün birinci yıldönümünde yaptığı konuşmada, ülkedeki mevcut siyasi çıkmazın tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu.

Ülkedeki siyasi taraflara çağrıda bulunan Mustafa Kazimi, “Tüm siyasi güçleri, mümkün olan en kısa sürede halkına hizmet edecek bir hükümet kurmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Kazimi, “Herkesin siyasi olgunluğunu yansıtan ve siyasi güçlerin parlamento içi ve dışındaki görevleriyle ilgili yüksek derecede sorumluluklarını yansıtan mantıklı çözümler aramalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu aşamayı geçmek için siyasi güçlerin yeniden hesap yapması gerekiyor” diyen Kazimi, şunları kaydetti:

“Bu kritik aşama, geçici bir hükümetle geçilemez. Bunun üstesinden ancak siyasi grupların yeni bir hükümet kurmasıyla gelinebilir. Bölünmeler yeter. Ülke için çalışmalı ve Irak'ın geleceği için yeni bir aşamaya geçmeliyiz.”

Irak Parlamentosu, yeni cumhurbaşkanının seçimi için 26 Mart’ta yapılan oturumda gerekli olan milletvekili sayısına ulaşılamadığı için oturum 30 Mart’ta erteledi.

Kazimi liderliğindeki görevdeki geçici hükümet, yeni bir hükümet kurulana kadar ülkeyi yönetmeye devam edecek.