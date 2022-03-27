Türkiye’de salgında son durum

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, günlük coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 194 yeni vaka tespit edildi.

Bugün 251 bin 242 test yapıldı, iyileşen hasta sayısı ise 15 bin 402 olarak açıklandı.

Ayrıca, en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,32 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,07 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 762 bin 564'e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,5 ile en az aşılamanın gerçekleştirildiği Urfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.