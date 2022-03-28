Politika

KDP’nin Bağdat binasına saldırı

KDP’nin Bağdat’taki parti binasına İran yanlısı milisler tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan KDP Bağdat

ERBİL (K24)

K24 Bağdat muhabiri, İran yanlısı Haşdi Şabi'ye bağlı milislerin KDP’nin Bağdat’taki parti binasına saldırı düzenlediğini bildirdi.

Muhabirimiz, milislerin güvenlik güçlerinin gözü önünde KDP parti binasına saldırdığını ve binayı ateşe verdiğini aktardı.

Söz konusu milis grubuna yakın televizyon kanalında KDP binasına saldırıyı teşvik eden yayınlar yapıldığı belirtildi.

Bu arada sosyal medyada ve milis grubuna yakın televizyon kanalında saldırı videoları yayınladığı öğrenildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv