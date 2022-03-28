KDP’nin Bağdat binasına saldırı

ERBİL (K24)

K24 Bağdat muhabiri, İran yanlısı Haşdi Şabi'ye bağlı milislerin KDP’nin Bağdat’taki parti binasına saldırı düzenlediğini bildirdi.

Muhabirimiz, milislerin güvenlik güçlerinin gözü önünde KDP parti binasına saldırdığını ve binayı ateşe verdiğini aktardı.

Söz konusu milis grubuna yakın televizyon kanalında KDP binasına saldırıyı teşvik eden yayınlar yapıldığı belirtildi.

Bu arada sosyal medyada ve milis grubuna yakın televizyon kanalında saldırı videoları yayınladığı öğrenildi.