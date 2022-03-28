Oscar ödülleri sahiplerini buldu

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Sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak bilinen Oscar ödülleri, 23 dalda verildi.

Ödül töreni Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlendi.

"The Power of the Dog" adlı yapımın 12 adaylıkla dikkati çektiği ödüllere, "Dune" filmi 10, "Belfast" ve "West Side Story" filmleri de 7 dalda aday olmuştu.

Tüm aile bireyleri işitme engelli olup ailede duyma yetisine sahip tek kişi olan Ruby'nin müziğe olan ilgisini ve daha sonra ailesinin sorumluluğu ile müzik tutkusu arasında kalmasını anlatan dram filmi CODA, gecede 'En İyi Film' ödülünü kazandı.

En İyi Erkek Oyuncu ödülü King Richard filmi ile Will Smith'e giderken, En İyi Kadın oyuncu, The Eyes of Tammy Faye filmi ile Jessica Chastain oldu.

Jane Campion da, The Power of the Dog filmi ile en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.

İşte 94. Oscar Ödüllerinin kazananları:

– En İyi Film: CODA

– En İyi Yönetmen: Jane Campion, The Power of the Dog

– En İyi Kadın Oyuncu: Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

– En İyi Erkek Oyuncu: Will Smith, King Richard

– En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ariana DeBose, West Side Story

– En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Troy Kotsur, CODA

– Yabancı Dilde En İyi Film: Drive My Car

– En İyi Özgün Senaryo: Belfast

– En İyi Uyarlama Senaryo: CODA

– En İyi Belgesel: Summer of Soul

– En İyi Kısa Belgesel: The Queen of Basketball

– En İyi Animasyon Filmi: Encanto

– En İyi Sinematografi: Dune

– En İyi Görsel Efekt: Dune

– En İyi Film Montajı: Dune

– En İyi Film Müziği: Dune

– En İyi Özgün Şarkı: No Time to Die

– En İyi Yapım Tasarımı: Dune

– En İyi Kısa Film: The Long Goodbye

– En İyi Kısa Animasyon: The Windshield Wiper

– En İyi Kostüm Tasarımı: Cruella

– En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: The Eyes of Tammy Faye