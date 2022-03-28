Politika

Zelenskiy: Türkiye’de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'da yapılacak müzakerelere ilişkin, "Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var" dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Volodimir Zelenskiy Rusya müzakere İstanbul

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna ile Rusya müzakere heyetleri arasında Türkiye’de yapılacak görüşmelere değindi.

Müzakerelerde önceliklerinin bilindiğini vurgulayan Zelenskiy, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var, çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre, Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var. Bu fena değil. Sonucu görelim" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ülkesinde hayatın normale dönmesini hedeflediklerini belirterek, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün tartışılmaz olduğunu ve etkin güvenlik garantilerinin devleti için zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.

“RUS ASKERLERİ ÇEKİLMEDEN ANLAŞMA OLMAZ”

Rus gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rus askerleri Ukrayna'dan çekilmeden ve ateşkes olmadan, hiçbir barış anlaşmasının mümkün olmayacağını belirtmişti.

Rusya ile Donbas üzerinde uzlaşmak istediğini belirten Zelenskiy, Rusya'nın tarafsızlık talebinin Ukrayna müzakere heyeti tarafından dikkatle incelendiğini de kaydetmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv