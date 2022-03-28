Zelenskiy: Türkiye’de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna ile Rusya müzakere heyetleri arasında Türkiye’de yapılacak görüşmelere değindi.

Müzakerelerde önceliklerinin bilindiğini vurgulayan Zelenskiy, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var, çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre, Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var. Bu fena değil. Sonucu görelim" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ülkesinde hayatın normale dönmesini hedeflediklerini belirterek, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün tartışılmaz olduğunu ve etkin güvenlik garantilerinin devleti için zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.

“RUS ASKERLERİ ÇEKİLMEDEN ANLAŞMA OLMAZ”

Rus gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rus askerleri Ukrayna'dan çekilmeden ve ateşkes olmadan, hiçbir barış anlaşmasının mümkün olmayacağını belirtmişti.

Rusya ile Donbas üzerinde uzlaşmak istediğini belirten Zelenskiy, Rusya'nın tarafsızlık talebinin Ukrayna müzakere heyeti tarafından dikkatle incelendiğini de kaydetmişti.