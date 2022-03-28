Politika

Almanya Başbakanı: Rusya’ya enerji ambargosu ekonomik krize yol açar

Almanya Başbakanı Scholz, bir kez daha Rusya'dan enerji ithalatının ivedi şekilde kesilmesinin ağır ekonomik sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.
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avrupa Almanya Olaf Scholz Rusya enerji ambargosu

HABER MERKEZİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ARD kanalında katıldığı bir programda Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya enerji sektörünü kapsayacak ivedi bir ambargo uygulanmasının ağır ekonomik sonuçlar doğuracağını ifade eden Olaf Scholz, bunun Almanya'da birçok sanayi dalında büyük zararlara yol açacağını söyledi.

Rusya'ya enerji sektöründe uygulanacak ambargonun ekonomik krize ve büyük çaplı istihdam kayıplarına sebep olacağını kaydeden Scholz, bu nedenle ilk aşamada Rusya'dan enerji ithalatını tamamen kesmeyeceklerini, bunun yerine azaltmaya gideceklerini belirtti. Scholz, buna paralel olarak yeni tedarikçiler bulmaya çalıştıklarını kaydetti.

Almanya Başbakanı, bu hedefin tutturulmasının kömür tedariği konusunda bu yılın sonuna kadar mümkün olabileceğini belirtirken, petrolde de hızlı sonuçlar alınabileceğini ifade etti. Ancak Scholz, Rus doğal gazına olan bağımlılığın ise bir süre daha devam etmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

FÜZE KALKANI PROJESİ

Öte yandan Olaf Scholz, hükümetinin İsrail modeline dayanan bir füze kalkanı kurmayı tasarladığını, ancak bu konuda görüşmelerin henüz tamamlanmadığını bildirdi.

Scholz, Rusya'nın "çıkarlarını zorla dayatmaya hazır bir komşu" olduğunu belirterek, "Bu yüzden hazırlanmalı ve o kadar güçlü olmalıyız ki, bu gerçekleşmesin" dedi.

 

 

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