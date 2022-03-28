Yaşam

Erzincan'da kaza: 1 ölü, 8'i ağır 33 yaralı

Erzincan’da yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8’i ağır toplam 33 yolcu yaralandı.
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kürdistan Erzincan Trafik kazası

HABER MERKEZİ

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Erzurum - Erzincan kara yolu Altınbaşak mevkiinde meydana gelen kazada, Iğdır'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole uçtu.

Kazada 1 kişi olay yerinde öldü, 33 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Makas, incelemeleri sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, özel bir firmaya ait otobüste sürücü ve 2 görevlinin yanı sıra 33 yolcunun bulunduğunu belirterek, "Yolcu otobüsünün sürücü hatası nedeniyle şarampole düşüp devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8'i ağır 33 kişi yaralandı" ifadesini kullandı. (Kaynak: Ajanslar)

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