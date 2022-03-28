Ukrayna: Petrol deposunu vuran seyir füzesi Belarus'tan fırlatıldı

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı girişiminde 33'üncü güne girilirken, Ukrayna'nın Volyn Bölge Valisi Yuriy Pogulayko, "Lutsk şehrindeki petrol deposunu vuran seyir füzesi Belarus'tan fırlatıldı" iddiasında bulundu.

Telegram üzerinden açıklama yapan Ukrayna'nın Volyn Bölge Valisi Yuriy Pogulayko, Belarus'tan fırlatılan ve alçaktan uçan füzenin radara yakalanmadığını belirterek, kurtarma ekiplerinin füzenin düştüğü alanda çalıştığını, ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda henüz kendilerine bilgi ulaşmadığını kaydetti.

Bazı muhalif Rus gazetecilere dün röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Tarım mevsiminin başladığı şu dönemde petrol depolarını vurmak da ne demek. Savaş ile ne ilgisi var. Buğdayın ihracatına izin bile vermediler" diye tepki göstermişti.