Başbakan Mesrur Barzani’nin katıldığı Küresel Enerji Forumu başladı

DUBAİ (K24)

Enerji alanında çok sayıda uzman ve yetkilinin katıldığı Küresel Enerji Forumu’nun önemli konuşmacılarından biri Başbakan Mesrur Barzani.

Forumu takip eden K24 muhabiri, etkinlik kapsamında önemli panellerin düzenleneceğini, dünya çapında enerji alanında uzman ve yetkili isimlerin konuşma yapacağını kaydetti.

Forumun ana odak noktasının, dünyada yaşanan enerji krizi ve ortaya çıkan enerji ihtiyacının karşılanmasına dönük enerji üretimi olacağı belirtildi.

Muhabirimiz, forumun temel amacının üretim, sanayi ve enerji kullanımında gelecek planlarının oluşturulması olduğunu aktardı.

Başbakan Mesrur Barzani başkanlığındaki Kürdistan Bölgesi heyetinin bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Başbakan bugünkü ilk görüşmesini Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı H.E. Suhail Mohamed Al Mazrouei’yle gerçekleştirdi.

Başbakan’ın, forumda yapacağı konuşmada Kürdistan Bölgesi’nde enerji sektörünün geliştirilmesi ve geleceğine, Kürdistan Bölgesi’nin bu alanda karşı karşıya olduğu engellere yer vermesi bekleniyor.

Foruma Kürdistan Bölgesi’nde de üretimde bulunan enerji devi şirketler katılıyor.