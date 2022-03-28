Politika

Afrin’deki silahlı gruplardan okula saldırı: 6 çocuk yaralı

Afrin’de bulunan silahlı grupların bir okula ateş açması sonucu 6 çocuk yaralandı.
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kürdistan Afrin silahlı gruplar Rojava

HABER MERKEZİ

K24’ün Afrin’deki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Türkiye’nin destek verdiği Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden El Hemzat grubu mensupları Mabata ilçesine bağlı Mirka köyünde içerisinde çocukların bulunduğu bir okula ateş açtı.

Saldırıda yaşları 5 ile 13 arasında olan 6 çocuğun yaralandığı kaydedildi.

Çocukların hastaneye kaldırıldığını aktaran kaynak, saldırının bölgede korku ve endişeye sebep olduğunu belirtti.   

Rojava’nın Afrin kenti 18 Mart 2018’den beri Türkiye ve silahlı grupların kontrolünde bulunuyor. O tarihten bu yana Afrin’de ve bölgedeki ilçe, belde ve köylerde güvenlik sorunu yaşanıyor. Bölgede sık sık silahlı çatışmalar yaşanırken, sivillere yönelik saldırı yapılıyor ve şimdiye kadar çok sayıda sivilin silahlı gruplar tarafından kaçırıldığı biliniyor.

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