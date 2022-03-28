Politika

Karadeniz’de ikinci kez mayın bulundu

Karadeniz’de İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiği bildirildi.
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İğneada açıklarında tespit edilen mayın
İğneada açıklarında tespit edilen mayın
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HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi.

Sualtı Savunma Timlerince (SAS) timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayın emniyete alındı, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandı.

26 Mart’ta da İstanbul Boğazı'nda mayın paniği yaşandı.

MSB yapılan açıklamada, "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkiine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır" denilmişti.

Bakan Hulusi Akar ise yaptığı açıklamada, “İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi” demişti.

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