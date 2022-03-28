Politika

Başbakan Mesrur Barzani BAE Enerji Bakanı’yla görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı H.E. Suhail Mohamed Al Mazrouei ile bir araya geldi.
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kürdistan Mesrur Barzani BAE Enerji Bakanı görüşme HE Suhail Mohamed Al Mazrouei

DUBAİ (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’nin katıldığı Küresel Enerji Forumu, BAE’nin Dubai kentinde başladı.

Başbakan, BAE temasları kapsamında BAE Enerji Bakanı H.E. Suhail Mohamed Al Mazrouei ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak'taki gelişmelerin yanı sıra enerji sektörünün geliştirilmesi ve geleceği ele alındı.

Taraflar, enerji başta olmak Kürdistan Bölgesi-BAE ilişkilerinin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Başbakan Mesrur Barzani, Küresel Enerji Forumu ve 2022 Dünya Hükümeti Zirvesi’ne katılmak üzere 25 Mart’ta BAE’ye gitmişti.

Başbakan’a Tarım Bakanı Begerd Talabani, Şehircilik ve Turizm Bakanı Sasan Awni ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Dr. Amanc Rahim eşlik ediyor.

 

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