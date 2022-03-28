Ukrayna açıkladı: Rusya 33 günde ne kadar kayıp verdi?

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında 33'üncü güne girildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-28 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 123 uçak, 127 helikopter, 586 tank, 1694 zırhlı araç, 302 top, 95 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1150 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 73 yakıt aracı ve 66 insansız hava aracını da kaybetti.

RUSYA’NIN FÜZE SALDIRILARI

Rus birlikleri tarafından Ukrayna'nın birçok kentine gece saatlerinde füze saldırıları düzenlendi. Rusya Savunma Bakanlığı, son günlerde artan stratejik füze saldırılarında Ukrayna’ya ait kritik noktaların vurulduğunu duyururken, bu saldırılar gece saatlerinde de birçok kente devam etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus saldırılarının gerçekleştiği kentlerin isimlerini duyurarak, "Yine Ukrayna’ya toplu füze saldırıları yapıldı. Lutsk, Jitomir, Harkov ve Rivne. Her gün daha fazla füze. Mariupol hala bombardıman altında" ifadelerini kullandı.

Rusya tarafından düzenlenen gece saldırıları sırasında Ukrayna'nın başkenti Kiev'e de füzeli saldırılar düzenlendi. Saldırıların kentteki hangi noktaları hedef aldığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca Odessa kenti açıklarına demirleyen Rus savaş gemileri tarafından da gece saatlerinde kent merkezine saldırılar gerçekleştirildi. Odessa basınına yansıyan haberlerde, Rus gemileri tarafından kent merkezine aralıklarla bombardıman yapıldığı, kentteki sivillerin ise sığınaklara indiği aktarıldı.