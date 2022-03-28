Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
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kürdistan coronavirüs Covid-19

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 3 bin 417 Covid-19 testi yapılırken, 81 kişide virüs tespit edildi.

Son 24 saatte 210 kişi sağlığına kavuşurken, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 4 milyon 126 bin 542 Covid-19 testi yapılırken, 436 bin 127 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 427 bin 782 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 431 kişi yaşamını yitirdi.

914 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.

 

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