BAE Enerji Bakanı: Kürdistan Bölgesi gelişmişlikte dengeli bir örneklik sunuyor

DUBAİ (K24)

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı H.E. Suhail Mohamed Al Mazrouei, Kürdistan Bölgesi’nin gelişmişlikte dengeli bir örneklik sunduğunu belirtti.

K24’e konuşan BAE Enerji Bakanı H.E. Suhail Mohamed Al Mazrouei, Kürdistan Bölgesi ile özel ilişkilere sahip olduklarını kaydederek, BAE’li şirketlerin Kürdistan Bölgesi’nde yatırım yaptıklarını söyledi.

Kürdistan Bölgesi özelinde Irak’taki yatırımlarını artırmak istediklerini vurgulayan Al Mazrouei, Başbakan Mesrur Barzani’nin Dubai’deki Küresel Enerji Forumu’na katılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Iraklı yetkililerle güçlü ilişkilere sahip olduklarını söyleyen BAE’li bakan, Kürdistan Bölgesi ile özel ilişkilerinin olduğunu ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin gelişmede dengele bir örneklik sunduğunu dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi’nin sürekli yeni yatırımcıları çektiğini vurgulayan Al Mazrouei, enerji, elektrik ve ulaştırma konularında görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

BAE Enerji Bakanı, yatırımlar konusunda sorun yaşanması durumunda Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin kendilerine yardımcı olacağını bildirdi.