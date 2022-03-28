Politika

BAE Enerji Bakanı: Kürdistan Bölgesi gelişmişlikte dengeli bir örneklik sunuyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı H.E. Suhail Mohamed Al Mazrouei, Kürdistan Bölgesi’nin gelişmişlikte dengeli bir örneklik sunduğunu belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu HE Suhail Mohamed Al Mazrouei BAE Dubai

DUBAİ (K24)

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı H.E. Suhail Mohamed Al Mazrouei, Kürdistan Bölgesi’nin gelişmişlikte dengeli bir örneklik sunduğunu belirtti.

K24’e konuşan BAE Enerji Bakanı H.E. Suhail Mohamed Al Mazrouei, Kürdistan Bölgesi ile özel ilişkilere sahip olduklarını kaydederek, BAE’li şirketlerin Kürdistan Bölgesi’nde yatırım yaptıklarını söyledi.

Kürdistan Bölgesi özelinde Irak’taki yatırımlarını artırmak istediklerini vurgulayan Al Mazrouei, Başbakan Mesrur Barzani’nin Dubai’deki Küresel Enerji Forumu’na katılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Iraklı yetkililerle güçlü ilişkilere sahip olduklarını söyleyen BAE’li bakan, Kürdistan Bölgesi ile özel ilişkilerinin olduğunu ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin gelişmede dengele bir örneklik sunduğunu dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi’nin sürekli yeni yatırımcıları çektiğini vurgulayan Al Mazrouei, enerji, elektrik ve ulaştırma konularında görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

BAE Enerji Bakanı, yatırımlar konusunda sorun yaşanması durumunda Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin kendilerine yardımcı olacağını bildirdi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv