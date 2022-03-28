Ukrayna: Rus ordusu İrpin'den tamamen çıkartıldı

HABER MERKEZİ

İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, yayınladığı video mesajında, daha önce Rus ordusunun girdiği Kiev yakınlarındaki İrpin şehrinden Rus birliklerinin tamamen çıkartıldığını söyledi.

Markuşin, "Bugün iyi bir haberimiz var, İrpin şehri kurtarıldı. Şimdi 'temizlik operasyonu' yapılıyor" dedi.

Tehlikeli olduğu için halkın şehre dönmesine hala izin verilmediğini dile getiren Markuşin, Rus ordusunun ileride kente saldırı yapabileceğini ve bundan dolayı kentin savunmasını pekiştireceklerini sözlerine ekledi.

Markuşin, Rus ordusunun kentten çıkartılmasından dolayı Ukrayna silahlı kuvvetlerine teşekkür etti.

“LUTSK ŞEHRİNİ VURAN SEYİR FÜZESİ BELARUS'TAN FIRLATILDI”

Bu arada Ukrayna'nın Volın Bölge Valisi Yuriy Pogulayko, "Lutsk şehrindeki petrol deposunu vuran seyir füzesi Belarus'tan fırlatıldı" iddiasında bulundu.

Telegram üzerinden açıklama yapan Pogulayko, Belarus'tan fırlatılan ve alçaktan uçan füzenin radara yakalanmadığını belirterek, kurtarma ekiplerinin füzenin düştüğü alanda çalıştığını, ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda henüz kendilerine bilgi ulaşmadığını kaydetti.

“MARIUPOL'UN RUS ORDUSUNCA KUŞATILMASINDAN BERİ 5 BİN SİVİL ÖLDÜ”

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, şehrin Rus ordusunca kuşatılmasından beri aralarında 210 çocuğun da bulunduğu 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Boyçenko, yaptığı açıklamada, Mariupol’un Rus güçlerince kuşatılmasının 27. gününde aralarında 210 çocuğun da olduğu toplam 5 bin Mariupollunun yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Boyçenko, kuşatma öncesi 140 bin, kuşatma sonrası ise 150 bin kişinin şehri terk ettiğini belirterek, halen Rus ordusunun kuşattığı Mariupol'da yaklaşık 160 bin kişinin bulunduğunu ifade etti.

Şehirdeki apartmanların ve evlerin yaklaşık yüzde 90'ının bombardımanlarda zarar gördüğünü vurgulayan Boyçenko, bombardımanlarda ayrıca şehirdeki 7 hastane, 3 poliklinik, 3 doğumevi, 7 üniversite, 57 okul, 70 kreş, 2 fabrika ve limanın da zarar gördüğünü kaydetti.