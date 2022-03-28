KDP: Irak hükümeti güven verene kadar Bağdat’taki binamızı kapatıyoruz

BAĞDAT (K24)

İran yanlısı Haşdi Şabi'ye bağlı milisler, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Irak’ın başkenti Bağdat’taki parti binasına saldırı düzenledi.

KDP tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Nayif Kürdistani” adlı Twitter kullanıcısının Şiilere hakaret ettiği bahanesiyle Bağdat’taki binanın ateşe verildiği kaydedildi.

Kürdistan Demokrat Partisi, Nayif Kürdistani adlı Twitter kullanıcısıyla herhangi bir ilişkilerinin olmadığını aktardı.

Açıklamada, binaya saldıranların içerideki çok sayıda belgeyi ve kimliği çaldığı ifade edildi.

KDP Bağdat 5’inci Şube’nin açıklamasında, “KDP’nin Irak’ta bir geçmişi var. Parti; demokrasi, ifade özgürlüğü ve Irak’taki siyasi sürece katılımı sağlama konularında kilit rol oynadı” denildi.

Söz konusu açıklamada Bağdat’taki KDP binasının ikinci kez yakıldığı hatırlatılarak, “Bu nedenle saldırıyı kadrolarımıza ve üyelerimize yönelik baskının bir işareti olarak değerlendiriyoruz. Bağdat’taki binamızı, Irak hükümeti bize tam güven verene kadar kapatmaya karar verdik” ifadelerine yer verildi.

İran yanlısı Haşdi Şabi'ye bağlı milisler, gece KDP’nin Bağdat’taki parti binasına saldırı düzenledi.

K24 Bağdat muhabiri, milislerin güvenlik güçlerinin gözü önünde KDP binasına saldırdığını ve binayı ateşe verdiğini aktardı.

Söz konusu milis grubuna yakın televizyon kanalında KDP binasına saldırıyı teşvik eden yayınlar yapıldığı belirtildi.

Bu arada sosyal medyada ve milis grubuna yakın televizyon kanalında saldırı videoları yayınladığı öğrenildi.