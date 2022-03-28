Başbakan OPEC Genel Sekreteri ile görüştü

DUBAİ (K24)

Dünya Enerji Forumu katılmak üzere Dubai’de bulunan Başbakan Mesrur Barzani, OPEC Genel Sekreteri Muhammed Bardiko ile görüştü.

İkili ilişkilerin konuşulduğu görüşmede, bölgesel son gelişmeler, uluslararası olumsuz gelişmelerin dünya enerji piyasasının yanı sıra toplumların yaşamına etkisi ele alındı.

Görüşmede, enerji piyasası ve uluslararası gelişmelerde istikrar için işbirliği ve çabaların birleştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Öte yandan K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Şehircilik ve Turizm Bakanı Sasan Awni, Başbakan Mesrur Barzani’nin BAE ve Körfez ülkeleri yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin Kürdistan Bölgesi’nin konumunun önemini, gösterdiğini ifade etti.

Başbakan’ın BAE heyetinde bulunan Awni, Başbakan’ın görüşmelerinde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığını bildirdi.