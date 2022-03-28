Irak, Suriye sınırına beton duvar örecek

HABER MERKEZİ

Irak’ın terör örgütü DAİŞ mensuplarının geçişlerinin önlemek için Suriye sınırı boyunca beton duvar öreceği bildirildi.

Reuters’a konuşan Irak ordusundan üst düzey bir yetkili, DAİŞ’lilerin ülkeye sızmasını engellemek için Suriye sınırı boyunca beton duvar örüleceğini belirtti.

Yetkili, beton duvar örme sürecinin ilk etabına Şengal’in sınır bölgelerinde başlanacağını ve beton duvarın 12 km uzunluğunda, 3,5 metre genişliğinde olacağını söyledi.

Irak’ın Suriye ile 600 km uzunluğunda bir sınırının olduğunu kaydeden yetkili, Irak’ın DAİŞ’lilerin ülkeye sızmasını engellemeye çalıştığını ifade etti.