Politika

İngiltere Dışişleri Bakanı’ndan Putin’e sert sözler

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukraynalı sivilleri kaçırmak gibi "iğrenç taktik" kullanmakla suçladı.
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss
dünya İngiltere Liz Truss Vladimir Putin

HABER MERKEZİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Twitter hesabından paylaştığı bir gönderide Putin'in "çaresiz önlemlere başvurduğunu" söyledi.

Truss, Ukraynalı bir insan hakları grubu olan Zmina'nın, esir alınan düzinelerce insanın kimliğini tespit ettiklerini açıkladığı mesaja atıfta bulundu.

Grup ayrıca "binlerce" Ukraynalının kendi istekleri dışında Rusya'ya götürüldüğünü iddia ediyor.

Truss, daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna'da savaş suçları işlendiğine ve bunların arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olduğuna dair "çok güçlü kanıtlar" bulunduğunu bildirmşti.

İngiltere'nin, Putin'in bu suçlardan sorumlu tutulmasını sağlamak için kanıtları sahada topladığını söyleyen Truss, "Kimin savaş suçlusu olup olmadığına karar vermek nihayetinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin meselesi. Bizim şu anda yapabileceğimiz en iyi şey kanıtları getirmek" ifadelerini kullanmıştı.

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