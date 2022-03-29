Politika

Başbakan Mesrur Barzani ile BAE’li bakan mutabakat zaptı imzaladı

Başbakan Mesrur Barzani ile BAE Kabine İşleri Bakanı Mohammad Al Gergawi, bir mutabakat zaptı imzaladı.
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kürdistan Mesrur Barzani BAE

DUBAİ (K24)

Küresel Enerji Forumu ve 2022 Dünya Hükümeti Zirvesi kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Başbakan Mesrur Barzani, temaslarını sürdürüyor

Başbakan Mesrur Barzani bugün, BAE Kabine İşleri Bakanı Mohammad Al Gergawi ile BAE’nin teknolojik gelişmelerinden yararlanma konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı.

İmza töreninin ardından Başbakan, “Enerjinin geleceği ve petrol sonrası dönem” konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Panelde Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud ve BAE Enerji Bakanı Suhail Mohamed Al Mazrouei de konuşmacı olarak bulunuyor.

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