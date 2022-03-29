Politika

Ukrayna: Rusya 17 bin 200 asker, 127 uçak kaybetti

Ukrayna, Rus ordusunun 17 bin 200 askerini, 127 uçağını, 129 helikopterini ve 597 tankını kaybettiğini açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-29 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 200 asker öldürüldü, Ruslara ait 127 uçak, 129 helikopter, 597 tank, 1710 zırhlı araç, 303 top, 96 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1178 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 73 yakıt aracı ve 71 insansız hava aracını da kaybetti.

RUSYA’DAN PETROL DEPOSUNA FÜZE SALDIRISI

Öte yandan Rus ordusunun Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki bir petrol deposunu füzelerle vurduğu bildirildi.

Rivne Valisi Vitaliy Koval, yaptığı açıklamada, "Düşman yine Rivne bölgesine füze saldırısı düzenledi. Yine petrol deposu vuruldu. Devlet Acil Servisi ve kimya laboratuvarı ekipleri olay yerinde" ifadelerini kullandı.

Koval, saldırı tehlikesinin sürdüğünü belirterek, vatandaşlara sığınaklarda kalma uyarısında bulundu.

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