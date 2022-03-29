Başbakan: Anayasada haklarımız açıkça belirtilmiştir ve o hakları koruyacağız

DUBAİ (K24)

Küresel Enerji Forumu ve 2022 Dünya Hükümeti Zirvesi kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Başbakan Mesrur Barzani, “Enerjinin geleceği ve petrol sonrası dönem” konulu panelde konuştu.

Panelde Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud ve BAE Enerji Bakanı Suhail Mohamed Al Mazrouei de konuşmacı olarak yer aldı.

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil’e yönelik füze saldırılarında kendilerinin mağdur olduğunu, son saldırının ise hiçbir gerekçesinin bulunmadığını belirterek, “Bir vatandaşın evini hedef aldılar. Gerekçe bulmak için de İsrail’in bir üssünün hedef alındığını söylediler. Bu doğru değil. Kesinlikle İsrail bu saldırının bir parçası değildi” dedi.

“Her zaman tehlike altındaydık. Bugün dünya güvenliğinin bozulmasıyla birlikte bölgedeki tehlike seviyesi de yükseldi” diyen Başbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanlar yoksullaşıyor. Terör gruplarını ortaya çıkmasıyla, adaletsizlikten, zulümden şikayet eden bazı insanlar teröre yardım ediyor. Halkı buna yöneltiyor. Bu ülkeler için de böyledir. Ülkeler kendi çıkarlarına göre hareket eder. Bir ülke için kârlı olan bir şey, bir başka ülke tehlike olabilir. Bu yüzden tehlikenin tanımı bölgeden bölgeye değişebilir. Ancak aktörler kontrol edilmezse dünyada tehlike sürekli olabilir.”

Son saldırılarla ilgili uluslararası araştırma talebinde bulunduklarını belirten Başbakan, “Federal Irak hükümeti ve parlamentosundan hatta İranlılardan kendilerinin gelip, bu iddiaların doğru olup olmadığını yerinde görmelerini istedik. Kesinlikle hiçbir temeli yoktur ancak bunun bize bir baskı olduğunu anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Irak’ta yeni bir ittifakla yeni bir hükümet kurmak istedikleri için siyasi baskıya maruz kaldıklarını kaydeden Başbakan, saldırının bir amacının da kendilerine uyarıda bulunulması olduğuna işaret etti.

Başbakan Mesrur Barzani, enerji arzı sağlayan merkezlerden biri olduklarını vurgulayarak, “Sadece Kürdistan Bölgesi için değil, Avrupa’nın tamamı ve dünya için enerji sağlıyoruz. Daha çok petrol buluyoruz ve bunu geliştirmeye çalışıyoruz, bu bir şeydir. Bu İranlıların çıkarına olmayabilir, bu da başka bir sebep olabilir. Kendi adımıza çaba gösteriyoruz ve en azından dünyadaki bu eksikliği tamamlamak istiyoruz” dedi.

Başbakan, sadece füze saldırılarıyla değil, kurumların suiistimal edilmesiyle de kendilerinin engellenmeye çalışıldığını oysa yaptıkları çalışmaların Irak, bölge ve dünyanın çıkarına olduğunu vurguladı.

Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anayasada haklarımız açık bir şekilde belirtilmiştir. Yani ne yapabileceğimizi ne yapamayacağımızı biliyoruz. 2017 yılında Kürdistan Parlamentosu’nda çıkarılan kendi yasamız da var. Mevcut Irak yasaları ise eski rejimden kalmadır, 70’li yıllara aittir. Yani anayasa değişikliğine rağmen Bölge ve federal hükümet arasında bir sorun var. Bazı yasalar değiştirilmemiştir.

Ticaret yaptığımız ortaklarımıza teminat verdik. Kürdistan’da faaliyet gösteren kuruluşlarla yapılan anlaşmalara bağlı kalacağız”

ABD’nin bölgedeki rolüne ilişkin ise Başbakan, “ABD iyi bir müttefiktir. Geçtiğimiz yıllarda çok yardımcı oldular. Bunun devam etmesini istiyoruz. Şüphesiz her barışçıl çabayı destekliyoruz fakat bir tarafla yapacağımız barışın diğer bir tarafın güvenlik ve istikrarına etki etmesini istemiyoruz. Ortadoğu’da birçok müttefiki olan ABD’nin ilişkilerinin karşılıklı saygıya dayanmasını istiyoruz. Aynı zamanda iki tarafın değer ve çıkarlarına saygı gösterilmesi taraftarıyız.”