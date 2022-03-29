Spor

Barcelona Başkanı: Messi gündemimizde yok

Barcelona Başkanı Joan Laporta, sezon başında Paris Saint Germain'e (PSG) giden Lionel Messi’nin transferinin gündemlerinde olmadığını açıkladı.
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avrupa Barcelona Lionel Messi Joan Laporta açıklama

HABER MERKEZİ

İspanyol basınında son günlerde sıkça yer alan "Messi, Barcelona'ya dönecek" haberleri en yetkili ağız tarafından yalanlandı.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, yıldız futbolcuyla eskisi gibi sık görüşmediğini de vurguladı.

“Messi'den veya yakın çevresinden Barcelona'ya dönmek istediği yönünde bir bilgi almadım” diyen Laprota, şunları kaydetti:

“Bugün itibarıyla böyle bir konu gündemimizde yok. Messi'nin ayrılığı sadece sportif açıdan değil, manevi açıdan da beni çok üzmüştü. Ayrılmasına izin vermek benim için hiç kolay değildi ama şartlar bunu gerektiriyordu. Kulübün mali durumunu düşünmek zorundaydım. O dönemin şartlarında en doğru kararı aldık. Şimdi de Messi'nin dönüşüyle ilgili bir konu gündemimizde yok. Genç ve deneyimli oyuncuları harmanlayarak yeni bir takım inşa ediyoruz. Şu ana kadar iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.”

PSG’nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinden sonra Messi'nin takımdan ayrılmak istediği yönünde İspanyol ve Fransız basınında çok sayıda haber çıkmıştı.

Lionel Messi, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 26 maçta 7 gol kaydetti, 10 gol pası verdi.

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