Irak Sınır Muhafızları Kani Masi’de stratejik bir noktada üslendi

DUHOK (K24)

K24’e konuşan Duhok’un Amedi ilçesinin Kani Masi nahiyesine bağlı Qumriye köyü muhtarı Umer Kamil, Qumriye Kalesi’nin bir süredir PKK ile Türk ordu güçleri arasındaki çatışmalara sahne oluğunu, bölgenin ve köyün çatışma ve bombardımanlardan büyük zarar gördüğünü söyledi.

Muhtar Kamil, dün Irak Sınır Muhafızlarına bağlı yaklaşık 60 kişilik bir birliğin bölgeye gelerek Qumriye Kalesi’ne üslendiğini belirtti.

Birliğin üslenmesinde rehberlik eden muhtar, söz konusu birliğin bugün bölgede birkaç noktada daha üsleneceğini ve PKK’nin varlığı nedeniyle bölgeye giren Türk ordusunun ilerleyişinin önlenmesinin amaçlandığını ifade etti.

Qumriye Kalesi’nin 200 yıldan fazla bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Umer Kamil, kalenin, Kürdistan Bölgesi’nden Kuzey’i gören hakim tepelerden biri olduğunu dile getirdi. Kale köyden 3 kilometre mesafede bulunuyor.

Zamanında Kürt mirlerinin hüküm sürdüğü kale, bölgenin en stratejik noktalarından biri olarak gösteriliyor.

70 haneli Qumriye köyü sakinleri, PKK unsurlarının varlığı ve Türk ordusunun bombardımanları nedeniyle bölgedeki mülklerine ulaşmada korku yaşıyor.