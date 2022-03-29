Politika

Suudi Arabistan Maliye Bakanı: Kürdistan Bölgesi ve istikrarı bizim için önemli

Dubai’de Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya gelen Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, “Kürdistan Bölgesi ve istikrarı bizim için önemli” dedi.
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kürdistan Suudi Arabistan Muhammed el-Cedan Mesrur Barzani görüşme

DUBAİ (K24)

Küresel Enerji Forumu ve 2022 Dünya Hükümeti Zirvesi kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Başbakan Mesrur Barzani, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı Qubad Talabani’nin de hazır bulunduğu görüşmede Irak ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Kürdistan Bölgesi-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.

Başbakan ve Suudi Bakan, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Görüşmenin ardından K24’e konuşan Suudi Arabistan Maliye Bakanı, Başbakan Mesrur Barzani ile başarılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Farklı alanlarda iyi olan ilişkilerimizi çok daha iyi hale getirmeyi görüştük” dedi.

“Kürdistan Bölgesi ve istikrarı bizim için önemli” diyen el-Cedan, “Görüşmede taraflar arasındaki yardımlaşma ve destekle ilgili değerlendirmeler yaptık ve bölgede istikrarın sağlanması için karşılıklı desteğin önemini vurguladık” ifadelerini kullandı.

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