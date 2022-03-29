Başbakan Mesrur Barzani ile BAE Ekonomi Bakanı görüştü

DUBAİ (K24)

Küresel Enerji Forumu ve 2022 Dünya Hükümeti Zirvesi kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Başbakan Mesrur Barzani, BAE Ekonomi Bakanı Abdulla bin Touq Al Marri’yle bir araya geldi.

Görüşmeye Başbakan Yardımcısı Qubad Talabani de hazır bulundu.

Kürdistan Bölgesi ile BAE ilişkilerinin geliştirilmesi üzerinde durulan görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nin yatırım, inşaat ve bankacılık sistemi alanlarında BAE’nin başarılı tecrübesinden yararlanmasının önemine vurgu yapıldı.